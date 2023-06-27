ЗСУ випробовують систему артилерійської розвідки “БАРАК”

ЗСУ можуть отримати на озброєння автоматизовану та дистанційно керовану систему артилерійської розвідки “БАРАК”.

Про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що цю систему неможливо виявити жодними технічними засобами.

“БАРАК” дає чітку “засічку” координат роботи навіть великокаліберного кулемета на відстані до 12 км, а мінометів та артилерії - до 30 км. Також система може засікти прольоти іранських “Шахедів”.

При цьому похибка складає не більше ніж 50 метрів.

Наразі нова розробка проходить випробування на Донецькому напрямку.

За словами підполковника Віталія Підвисоцького, розробка вже практично готова до широкого застосування в ЗСУ.

Нагадаємо, Україна веде перемовини із західними збройними компаніями щодо виробництва озброєння, зокрема безпілотників, на своїй території. Не виключено, що деякі контракти підпишуть вже найближчими місяцями.