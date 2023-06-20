Україна працює над збільшенням виробництва іноземної зброї на своїй території, зокрема БпЛА, – Мінстратегпром

Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

Україна веде перемовини із західними збройними компаніями щодо виробництва озброєння, зокрема безпілотників, на своїй території. Не виключено, що деякі контракти підпишуть вже найближчими місяцями, повідомив Reuters заступник міністра з питань стратегічної промисловості Сергій Боєв.

За час повномасштабної війни Україна намагається отримати зброю та боєприпаси від різних країн. Боєв сказав, що тепер Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо того, щоб вони виробляли зброю в Україні.

"Ми в дуже детальних обговореннях щодо цього. І ми впевнені, що матимемо підписані контракти уже в наступні декілька місяців", – сказав він на полях Paris Airshow.

Нагадаємо, що Україна має домовленість про будівництво виробництва ударних БпЛА Bayraktar із турецькою компанією. Торік власник компанії турецької компанії "Байкар" (Baykar) створив свою українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".