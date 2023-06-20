Головне за ніч та ранок. Вівторок, 20 червня

У ніч на 20 червня росіяни здійснили атаку іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Росіяни випустили 35 БпЛА, з них 32 були збиті, повідомили в Повітряних силах.

"30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київська область.

Росія вночі вчинила вчергове масовано атакувала Київ. Ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed".

Зазначається, що це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша – за останні 18 днів.

"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Силами і засобами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятки ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!" – йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, було загоряння. Люди не постраждали.

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що атака сталася близько 5 години ранку.

"Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - написав він у Telegram.

Козицький подякував за роботу захисникам протиповітряної оборони. "Якби не вони, масштаби біди були б значно більші. Дякую фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією загоряння.

У Запоріжжі та передмісті мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів", – йдеться у повідомленні ОВА.

За даними Повітряних сил, по Запоріжжю ворог ударив балістикою – ракетами "Іскандер-М".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили 1010 російських окупантів і купу техніки. Загалом Росія вже втратила в Україні 221 460 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У північній Атлантиці зник туристичний підводний човен, який занурювався до уламків затонулого "Титаніка". Берегова охорона США повідомила, що "маленька субмарина з пʼятьма особами на борту" загубилася поблизу місця аварії корабля, і що це судно може перебувати під водою 96 годин, але неясно, чи воно спливло чи все ще занурене, пише The Guardian.

Звʼязок зі субмариною було втрачено через годину 45 хвилин після занурення в неділю вдень. Серед людей на борту, як вважається, були британський дослідник Геміш Гардінг та французький ветеран Поль Анрі Наржоле, колишній командувач ВМС Франції, глибоководець і пілот підводного апарату. Він – директор з підводних досліджень E/M Group і RMS Titanic Inc., цілком можливо, що саме він керував підводним апаратом під час занурення з чотирма пасажирами.

Контр-адмірал Джон Маугер, перший окружний командир берегової охорони США, який керує пошуково-рятувальною операцією, заявив на пресконференції в понеділок, що робиться все можливе, щоб знайти підводний човен та його пасажирів.

Представник туристичної компанії OceanGate Девід Конкенно повідомив, що кисню на борту вистачить до 96 годин, а відлік слід рахувати від 6 ранку неділі. Він додав, що субмарина здатна опускатися під воду до 6000 метрів.

Подробиці – в нашій новині.

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