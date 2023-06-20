​ЗСУ за минулу добу знищили більше тисячі російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили 1010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 221 460 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано
- танків – 3997 (+8)
- бойових броньованих машин – 7750 (+15)
- артилерійських систем – 3888 (+23)
- РСЗВ – 614 (+4)
- засоби ППО – 372 (+2)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 306 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10)
- крилаті ракети – 1214 (+3)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32)
- спеціальна техніка – 531 (+5).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.