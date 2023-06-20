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​ЗСУ за минулу добу знищили більше тисячі російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 221 460 військових, 3997 танків, 1214 крилатих ракет.

​ЗСУ за минулу добу знищили більше тисячі російських окупантів
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

За минулу добу Збройні сили України знищили 1010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 221 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано
  • танків – 3997 (+8)
  • бойових броньованих машин – 7750 (+15)
  • артилерійських систем – 3888 (+23)
  • РСЗВ – 614 (+4)
  • засоби ППО – 372 (+2)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 306 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10)
  • крилаті ракети – 1214 (+3)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32)
  • спеціальна техніка – 531 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

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