Головне за день. Понеділок, 19 червня

Через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 18 осіб. Оновлені дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

14 людей загинули від утоплення, а четверо — від вогнепальних поранень під час евакуації.

За словами міністра Ігоря Клименка, підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків. Рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води.

"Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини... Зниклих безвісти — 31 особа. Шукаємо кожного. Наші ліквідатори: рятувальники ДСНС, поліцейські, гвардійці, комунальні служби, добровольці та волонтери продовжують роботу, - зазначив міністр.

У Херсонській області через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції підтопленим залишається 21 населений пункт, рівень води знизився до 48 сантиметрів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Триває поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,48 метри. Підтопленими лишаються чотири населені пункти (832 будинки) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів”, - ідеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС від початку доби відкачали понад 12 тонн води, а загалом понад 135 тис. тонн з 505 будинків та підвалів. Для громадян підвезли понад 27 тонн води, а з початку робіт - 471 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування і засобів першої необхідності.

Якщо не скоротити використання води, то вже за три тижні Кривий Ріг залишиться без неї, заявив у Телеграм начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Як зазначив посадовець, шляхом суворої економії "ми маємо шанс дотягнути до реалізації проектів з перекидання води".

Він також відповів на запитання, чи можна зробити подачу води за графіком, як це було з електроенергією:

"Мені дуже подобається такий варіант, він був би найсправедливішим. Але він є проблематичним технічно. Електрика, це коли після включення рубильника електрони біжать по проводах. Вода – це п'ять підйомів, при кожному з яких вода накопичується. Щоб злити систему потрібна доба, щоб її знову заповнити – дві доби. Це не працює з кнопки чи рубильника. Але зараз шукається технічне рішення, як, хай і не у всіх районах, але зробити погодинну подачу води для всіх", – наголосив Вілкул.

Водночас забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів теж неможливо. Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби тут відбулось 39 бойових зіткнень.

Окупанти завдали 32 авіаударів і здійснили близько 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливі об’єкти загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 червня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", – написав Зеленський.

Президент також зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що система ППО SAMP/T розгорнута і працює в Києві.

“Я радий мати змогу оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей”, – сказав Макрон.

Зазначається, що SAMP/T MAMBA - перша європейська протиракетна система великої дальності. Її пускові установки озброєні вісьмома ракетами Aster із радіусом дії близько 100 км.

Подробиці – в новині.

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