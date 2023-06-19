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Кривий Ріг вже за три тижні може опинитися без води, - Вілкул

Неможливо, за його словами, забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів.

Кривий Ріг вже за три тижні може опинитися без води, - Вілкул
Фото: Олександр Сєнкевич

Якщо не скоротити використання води, то вже за три тижні Кривий Ріг залишиться без неї. 

Про це заявив у Телеграм начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул. 

Як зазначив посадовець, шляхом суворої економії "ми маємо шанс дотягнути до реалізації проектів з перекидання води".

Він також відповів на запитання, чи можна зробити подачу води за графіком, як це було з електроенергією:

"Мені дуже подобається такий варіант, він був би найсправедливішим. Але він є проблематичним технічно. Електрика, це коли після включення рубильника електрони біжать по проводах. Вода – це п'ять підйомів, при кожному з яких вода накопичується. Щоб злити систему потрібно добу, щоб її знову заповнити – дві доби. Це не працює з кнопки чи рубильника. Але зараз шукається технічне рішення, як, хай і не у всіх районах, але зробити погодинну подачу води для всіх", – наголосив Вілкул.

Водночас забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів теж неможливо.

"Перше – це незначний обсяг. Друге – у нас під землею високомінералізовані шахтні води, а не чиста вода. Точково ми вже займаємося відкриттям свердловин, наприклад, бювету на Інгульці (як виявилося його ІНГОК ще у 2001 році продав, сьогодні тільки знайшли господаря), але це не вирішить проблему", – пояснив начальник МВА. 

Нагадаємо, що втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС можуть до 800 тисяч людей. Серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів.

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