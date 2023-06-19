Росіяни влучали в будівлі ОДА та облради кілька разів.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський показав, що лишилося від приміщення сесійної зали, яка пережила обстріли російських окупантів.

Відповідне фото він опублікував у фейсбуці.

"Так на зараз виглядає сесійна зала Херсонської обласної ради", - підписав він фото.

Фото: Херсонська облрада

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року росіяни з реактивних систем залпового вогню обстріляли будівлю Херсонської ОДА та облради, були пошкоджені два поверхи. Також росіяни влучили у будівлю ОДА в Херсоні 19 грудня.

12 лютого 2023 року росіяни зранку обстріляли центр Херсона і знову завдали удару по будівлі ОДА.

Херсонська ОДА та облрада розташовані в будівлі на площі Свободи у центрі міста.