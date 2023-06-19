Головне за ніч та ранок. Понеділок, 19 червня

24 бойових зіткнення на сході, збиті "Калібри" над Одещиною і "шахеди" над Дніпропетровщиною, наступальні дії Збройних Сил на півдні, втрати окупантів, ліквідація наслідків підтоплення на Херсонщині.

Сьогодні близько другої години ночі російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами “Калібр”. Усі вони були збиті силами ППО, повідомив у Тelegram голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО!” – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Дніпропетровську область окупанти цієї ночі атакували безпілотниками, ймовірно “Shahed-136”та “Орлан” 10. Усі ворожі дрони збиті силами протиповітряної оборони.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу сталося 24 бойових зіткнення.

Минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 червня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 220 450 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 630 окупантів, пʼять танків та вертоліт.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Загалом підрозділи ЗСУ на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до семи км. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів.

Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

Росія все ще не надала доступ гуманітарній місії ООН на окуповану частину Херсонської області, яка була затоплена внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС.

Про це повідомляє сайт ООН з посиланням на гуманітарну координаторку щодо України Денізу Браун.

За її словами, Організація Об’єднаних Націй співпрацює з урядами України та РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби. Однак російський уряд відмовився пускати представників ООН на окуповане лівобережжя Херсонщини, що постраждало від повені через підрив окупантами Каховської ГЕС.

“Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом”, – наголосила Браун.

Вона зазначила, що ООН продовжуватиме робити все можливе, щоб охопити всіх людей, включно з постраждалими внаслідок нещодавнього руйнування дамби, які терміново потребують життєво необхідної допомоги, незалежно від того, де вони перебувають.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!