Запрошення зірок із Латинської Америки до України може сприяти дипломатії із країнами, що досі "дружать" із РФ, – Єрмак

Голова Офісу президента вважає, що до Києва із візитами слід покликати відомих осіб із Латинської Америки, як це було з західними зірками торік.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що для отримання підтримки країн, які досі зберігають дружні відносини з РФ, як то Бразилія та Індія, слід запросити відвідати Київ зірок із цих держав. Зокрема, покликати відомих осіб із Латинської Америки здійснити візити, як це робили західні зірки торік, розповів він The Wall Street Journal.

"Я проти формальної дипломатії. Вона мертва. Зараз – нові часи. Мʼяка сила, ось що необхідно. Мені потрібні результати", – сказав він журналістам.

З візитами підтримки після початку повномасштабного вторгнення Україну відвідували, зокрема, ірландський рок-гурт U2 та французький актор Ален Делон. Газета зазначила, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу, обидва маючи досвід у шоу-бізнесі, дійшли висновку, що можуть напряму звертатися до громадян Заходу через їхніх зірок.

"Ця інформаційна хвиля була ефективною. І чим більше людей, які мають багато підписників, людей, які їх дивляться чи читають, тим більша інформаційна хвиля, і увага до України не втрачається", – говорив президент у інтервʼю.

Деякі уряди закликають до мирних переговорів, але Єрмак каже, що Україні не потрібен посередник, оскільки Путін не демонструє жодних ознак відмови від своєї мети домінування в Україні. Натомість Єрмак прагне схилити такі країни, як Бразилія та Індія, до мирного плану Зеленського, що передбачає виведення російських військ з усієї території України. Єрмак спілкувався з високопоставленими урядовцями в Нью-Делі та Бразиліа, щоб закликати їх взяти участь у мирному саміті.

Голова ОП додав, що для прихильності Латинської Америки знадобиться більше, ніж дипломатична люб’язність і перетасування офіційних паперів. На його погляд, величезну аудиторію для інформування про Україну має колумбійський співак Малума, який має 63 мільйони підписників в Instagram.

"Я не знаю цього співака. Це не моя музика. Але він нам потрібен", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що Бразилія протягом повномасштабної війни і до недавнього часу не виступала з активною підтримкою України. Її президент Сілва говорив, що не хоче обирати сторону в війні, а хоче бути на "стороні миру". Однак згодом риторика країни стала більш проукраїнською.

Президента Бразилії Інасіо Лулу да Сілву також очікують на Саміті миру, який може пройти у липні. На путінський форум економіки в Петербурзі Сілва натомість їхати відмовився. У червні Сілва засудив вторгнення Росії в Україну. Він висловився на користь територіальної цілісності України.