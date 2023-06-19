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Учора окупанти вдарили з артилерії по Очакову

Люди не постраждали.

Учора окупанти вдарили з артилерії по Очакову
Фото: Анна Стешенко

У неділю 18 червня російські окупанти вкотре вдарили артилерією по Очакову Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 18 червня, о 17:34 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає”, – розповів Кім.

У містах Миколаїв, Первомайське, Вознесенське та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

 

Нагадаємо, 14 червня ворог обстрілював з артилерії Очаків та акваторію Очаківської громади. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Інформація про постраждалих не надходила. 

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