Учора окупанти вдарили з артилерії по Очакову

Люди не постраждали.

У неділю 18 червня російські окупанти вкотре вдарили артилерією по Очакову Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 18 червня, о 17:34 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає”, – розповів Кім.

У містах Миколаїв, Первомайське, Вознесенське та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 14 червня ворог обстрілював з артилерії Очаків та акваторію Очаківської громади. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Інформація про постраждалих не надходила.