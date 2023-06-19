У небі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 4 ворожих безпілотники

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками ймовірно “Shahed-136”та “Орлан” 10. Усі ворожи дрони збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні.

Інших атак на область не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні близько другої години ночі російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами “Калібр”. Усі вони були збиті силами ППО. Інформація про постраждалих не надходила.