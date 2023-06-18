Завтра у західних, Одеській, Житомирській та Вінницькій областях синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень в Криму короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, на сході країни вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Нагадаємо, у через погіршення погоди у Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали українців бути обережними і триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і зірваних конструкцій будівель.