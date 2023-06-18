ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 і знищили зенітно-ракетний комплекс ворога

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранські ударні безпілотники “Shahed” та п’ять розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два його склади боєприпасів.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили склад із боєкомплектами окупантів у Генічеському районі на Херсонщині.