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ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 і знищили зенітно-ракетний комплекс ворога

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 і знищили зенітно-ракетний комплекс ворога
Фото: facebook.com/NGUmainpage

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранські ударні безпілотники “Shahed” та п’ять розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два його склади боєприпасів.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили склад із боєкомплектами окупантів у Генічеському районі на Херсонщині.

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