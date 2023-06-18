ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 і знищили зенітно-ракетний комплекс ворога

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранські ударні безпілотники “Shahed” та п’ять розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два його склади боєприпасів.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили склад із боєкомплектами окупантів у Генічеському районі на Херсонщині.