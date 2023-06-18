Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом, - Кулеба про заяви Пєскова

За його словами, Кремль вигадує байки для того, щоб "замилити" очі росіян.

Керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяву прес-секретаря Путіна Пєскова щодо виконання однієї з головних цілей "СВО" - "демілітаризації" нашої держави.

Про це Кулеба написав у своєму Facebook.

За його словами, Кремль вигадає ще кумедніші байки для того, щоб "замилити" очі росіян з приводу безглуздості розв'язання війни та втрат окупантів.

"У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - прогнозує Кулеба.

Міністр підкреслює, що це вкотре підтверджує позицію, яку Україна намагається донести до своїх міжнародних партнерів. А саме, що Путін зможе згодувати своєму населенню все що завгодно.

Зокрема, і втрату Криму, і України загалом: "Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе", - підкреслив Кулеба.

Зазначимо, що в інтерв'ю RT Arabi Пєсков відзначився тезою, що Росія, виявляється, виконала одну з головних цілей своєї "СВО". Пєсков вказав, що за понад рік війни Україна стала значно більше використовувати іноземної зброї, а це означає, що Київ вичерпав власні запаси.