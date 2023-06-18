Для того, щоб мир в Україні був тривалим, він повинен бути справедливим, - Столтенберг

Всі хочуть, щоб війна Росії проти України якнайшвидше закінчилася, але мир повинен бути справедливим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Welt.

Столтенберг таким чином прокоментував "мирний план" африканських лідерів для України. Він застеріг від поспіху у питанні мирних переговорів між Україною та РФ.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що мир не повинен нагадувати заморожений конфлікт з угодою, яку продиктувала Росія.

"Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними для неї", - підкреслив генсек Альянсу.

Нагадаємо, що 16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.