Росіяни перекидають техніку і сили з Херсонщини на Запорізький напрямок, - Федоров

Мешканці Мелітополя фіксують пересування російської військової техніки та особового складу через Мелітополь з Херсонщини на Запорізький напрямок.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що загарбники продовжують перекидати сили через місто, а населені пункти поблизу використовують як військові бази.

"Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу - наші мешканці бачать його, особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Звідти була переброска ворожих сил до запорізької лінії фронту", - написав Федоров.

Він також розповів, що в Бердянську ворог розмістив біля 20 гелікоптерів, а в Токмаку - особового складу армії РФ більше ніж цивільних. При цьому цивільні продовжують допомагати партизанам боротися з окупантами.

"Завдяки повідомленням мешканців одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою, – мер міста. З рейок зійшли 5 вагонів, пошкоджені 50 метрів колії.