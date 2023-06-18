Кремль скористається заявами африканської делегації для ІПСО, - ISW

Кремль використовуватиме риторику африканських лідерів для уповільнення західної допомоги Україні.

Про це пйдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Після офіційного візиту делегації до Києва, в російському Санкт-Петербурзі відбулася зустріч лідерів семи африканських країн з Володимиром Путіним.

Зазначається, що за головну мету обох візитів африканські лідери поставили "мирний план, орієнтований на відновлення міжнародної торгівлі", який закликає до припинення бойових дій і мирного врегулювання шляхом переговорів.

Під час зустрічі з Путіним, говорячи про війну в Україні, президент Коморських островів і нинішній голова Африканського союзу Азалі Асумані використовував риторику, схожу на кремлівську. Він, зокрема, заявив, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі "залежить від братерських відносин між сусідніми слов'янськими дружніми народами".

"Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і Росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з Росією, не пов’язуючи себе дипломатично з війною, розв’язаною Кремлем", - йдеться у звіті ISW.

Путін, своєю чергою, заявив, що Кремль вітає "збалансований" підхід африканських держав до вирішення питання війни в Україні.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль скористається цією пропозицією для просування російських інформаційних операцій. ISW вже повідомляв, що Москва регулярно сигналізує про нібито готовність вести переговори, щоб спонукати Захід до поступок і відмовити від подальшої підтримки України.

Кремль уже скористався таким же "нечітким мирним планом", представленим Китаєм навесні 2023 року, і спробував використати заявлену китайську зацікавленість у переговорах для досягнення бажаних тісніших зв’язків з Китаєм.

Нагадаємо, що під час візиту до України лідерів пʼяти країн Африки, Росія здійснила чергову ракетну атаку. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто.

Єрмак також наголосив, що Україна не потребує альтернативних "мирних планів".

Прессекретар президента ПАР Вінсент Магвенья пізніше заявив, що під час перебування у Києві члени делегації Південно-Африканської республіки "не чули ніяких вибухів".

Раніше шість африканських лідерів запропонували Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.