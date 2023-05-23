Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Африканські лідери пропонують Україні почати переговори з Росією без виведення окупаційних військ

Пропозицію озвучили в апараті президента ПАР.

Африканські лідери пропонують Україні почати переговори з Росією без виведення окупаційних військ
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса
Фото: EPA/UPG

Шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.

Про це заявивив речник президента Південної Африки Вінсент Магвенья, пише Reuters.

“По-перше, це припинення бойових дій. По-друге, це є основою для міцного світу”, − заявив він.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про “мирну ініціативу” 16 травня. До неї, окрім Преторії до неї долучилися Сенегал, Єгипет, Республіка Конго, Уганда та Замбія.

Очікується, що на початку червня миротворча місія відвідає Київ та Москву.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зі свого боку посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський дуже чітко дав зрозуміти: "не буде жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Вона водночас додала, що “ми приймемо всіх делегатів і поговоримо з ними”.

Нагадаємо, міжнародний посередник Жан-Ів Олів’є сказав в інтерв’ю Associated Press, що працював пів року над організацією перемовин. Він прибув до Москви в неділю, а також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями для напрацювання “логістики” майбутніх переговорів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies