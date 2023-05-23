Африканські лідери пропонують Україні почати переговори з Росією без виведення окупаційних військ

Шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.

Про це заявивив речник президента Південної Африки Вінсент Магвенья, пише Reuters.

“По-перше, це припинення бойових дій. По-друге, це є основою для міцного світу”, − заявив він.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про “мирну ініціативу” 16 травня. До неї, окрім Преторії до неї долучилися Сенегал, Єгипет, Республіка Конго, Уганда та Замбія.

Очікується, що на початку червня миротворча місія відвідає Київ та Москву.

Зі свого боку посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський дуже чітко дав зрозуміти: "не буде жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Вона водночас додала, що “ми приймемо всіх делегатів і поговоримо з ними”.

Нагадаємо, міжнародний посередник Жан-Ів Олів’є сказав в інтерв’ю Associated Press, що працював пів року над організацією перемовин. Він прибув до Москви в неділю, а також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями для напрацювання “логістики” майбутніх переговорів.