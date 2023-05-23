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На Волині компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, — СБУ

Слідчі виявили, що з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально “експортували” майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

На Волині компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, — СБУ
Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття волинської компанії на постачанні в РФ комплектуючих для виробництва підводних човнів.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів. Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «Л/ДНР».

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію.

Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:

  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав знищити літак “Мрія”. Генерал брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії РФ проти України.

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