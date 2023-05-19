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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав знищити літак “Мрія”

Генерал брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії РФ проти України.

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав знищити літак “Мрія”

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення. Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 “Мрія”.

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора. Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

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Нагадаємо, колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру через знищення літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення.

27 лютого 2022 року російські війська знищили один із найбільших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". Це сталося в аеропорту Гостомеля, де флагман української авіації перебував на ремонті.

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