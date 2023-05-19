Фігуранти справи голови Верховного Суду хотіли впливати на вибір членів ВККС, але поки такі факти не зафіксовані

Фігуранти справи голови Верховного Суду вступили в змову для подальшого впливу на членів Конкурсної комісії та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на фінальному етапі конкурсу, але фактів реалізації цього наміру немає.

Про це йдеться у листі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на адресу голови Вищої ради правосуддя. Її оприлюднили через суспільний резонанс.

"У ході досудового розслідування зафіксовані відомості, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів Конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу, а також вжиття заходів із пошуку можливих співучасників. Водночас наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами провадження на членів Конкурсної комісії ВККС чи кандидатів", – зазначив Клименко.

Голова Верховного Суду Князєв та адвоката підозрюють у отриманні хабаря в 2,7 млн доларів. За ці гроші суд мав винести потрібне рішення по справі бізнес-групи Костянтина Живаго "Фінанси і кредит". Під час розслідування зʼясувалось, що адвокатське обʼєднання виступало посередником між керівництвом не лише Верховного суду, а й більшості інших судів, та осіб, які хотіли дати хабар за потрібні їм рішення.

На брифінгу щодо справи також повідомили, що члени злочинного угруповання намагались здійснити вплив на обрання, на дуже важливий процес обрання членів ВККС. У мережі були опубліковані списки списки кандидатів, біля яких буквально стояли позначки плюс чи мінус, а біля одного з прізвищ було написано "йо*нутий".

Князєв перебуває під вартою, але може внести заставу. Інший фігурант, адвокат, теж арештований.