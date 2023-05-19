​Цієї ночі окупанти атакували Україну з трьох напрямків, – Ігнат

Росіяни випустили шість “Калібрів” та 22 ударних дрони.

Уночі 19 травня російські військові атакували Україну з різних напрямків: північного, південно-західного та з Чорного моря.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Не всі збили сьогодні цілі, але все одно роботу протиповітряної оборони можна вважати успішною, тому що атакував ворог з різних напрямків: з кораблів з Чорного моря, а також “Шахедами” з північного та південно-західного напрямку”, – зазначив він.

За словами Ігната, цієї ночі ворог застосував невелику кількість ракет, проте було випущено шість “Калібрів” та 22 ударних дрони.

Нагадаємо, протягом атаки, здійсненої окупантами вночі 19 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗСУ знищили три крилаті ракети та 16 ударних дронів.