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​Цієї ночі окупанти атакували Україну з трьох напрямків, – Ігнат

Росіяни випустили шість “Калібрів” та 22 ударних дрони.

​Цієї ночі окупанти атакували Україну з трьох напрямків, – Ігнат
Пуск ракети "Калібр", ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Уночі 19 травня російські військові атакували Україну з різних напрямків: північного, південно-західного та з Чорного моря.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Не всі збили сьогодні цілі, але все одно роботу протиповітряної оборони можна вважати успішною, тому що атакував ворог з різних напрямків: з кораблів з Чорного моря, а також “Шахедами” з північного та південно-західного напрямку”, – зазначив він.

За словами Ігната, цієї ночі ворог застосував невелику кількість ракет, проте було випущено шість “Калібрів” та 22 ударних дрони.

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Нагадаємо, протягом атаки, здійсненої окупантами вночі 19 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗСУ знищили три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

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