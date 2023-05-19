Уночі 19 травня російські війська вдарили по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Є влучання по підприємству, зайнялася пожежа.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi", – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

За словами голови ОВА, суттєвих руйнувань зазнали цехи, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній із них рятувальники досі приборкують вогонь.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Нагадаємо, 17 травня російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Мирівську, Марганецьку та Межівську громади у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зафіксовані чисельні руйнування.