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Спецназ СБУ за день знищив 11 одиниць техніки росіян

Техніку окупантів знищили ударними дронами.

Спецназ СБУ за день знищив 11 одиниць техніки росіян
Фото: Скріншот з відео

Бійці спецназу СБУ продовжують знищувати техніку та особовий склад російських окупаційних військ. За день у росіян поменшало техніки на 11 одиниць.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій “А” щодня відправляють “до Кобзона” колони росіян разом із танками і гарматами”, - йдеться у повідомленні.

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За добу спецназ СБУ знищив:

  • САУ “МСТА-С”
  • танк
  • БМП-3
  • протитанкову гармату МТ-12 “Рапіра”
  • РЕБ
  • 6 одиниць транспортної техніки
  • 15 загарбників

Нагадаємо, українські спецпризначенці дроном-камікадзе “Пегас” під Бахмутом знищили російський фургон з окупантами.

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