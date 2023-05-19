Бійці спецназу СБУ продовжують знищувати техніку та особовий склад російських окупаційних військ. За день у росіян поменшало техніки на 11 одиниць.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій “А” щодня відправляють “до Кобзона” колони росіян разом із танками і гарматами”, - йдеться у повідомленні.

За добу спецназ СБУ знищив:

САУ “МСТА-С”

танк

БМП-3

протитанкову гармату МТ-12 “Рапіра”

РЕБ

6 одиниць транспортної техніки

15 загарбників

Нагадаємо, українські спецпризначенці дроном-камікадзе “Пегас” під Бахмутом знищили російський фургон з окупантами.