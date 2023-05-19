Бійці спецназу СБУ продовжують знищувати техніку та особовий склад російських окупаційних військ. За день у росіян поменшало техніки на 11 одиниць.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій “А” щодня відправляють “до Кобзона” колони росіян разом із танками і гарматами”, - йдеться у повідомленні.
За добу спецназ СБУ знищив:
- САУ “МСТА-С”
- танк
- БМП-3
- протитанкову гармату МТ-12 “Рапіра”
- РЕБ
- 6 одиниць транспортної техніки
- 15 загарбників
Нагадаємо, українські спецпризначенці дроном-камікадзе “Пегас” під Бахмутом знищили російський фургон з окупантами.