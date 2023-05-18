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У Києві з'явилася вулиця Черчилля та провулок Орвелла

Серед іншого, перейменовані дві діючі станції столичного метро.

У Києві з'явилася вулиця Черчилля та провулок Орвелла
Фото: Пресслужба Київради

Сьогодні депутати Київради перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Депутати Київради перейменували такі станції київського метрополітену

  • станція «Дружби народів» – станція «Звіринецька»;
  • станція «Площа Льва Толстого» – станція «Площа Українських Героїв»;
  • проєктна станція «Проспект Правди» – станція «Варшавська».

Також були перейменовані деякі вулиці, провулки та алея.

Голосіївський район:

  • вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
  • вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
  • провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
  • вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
  • провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
  • вулиця Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
  • провулок Пролетарський - провулок Наталії Лотоцької;
  • вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

  • провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
  • вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
  • провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

  • вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
  • вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

  • вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
  • вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
  • вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

  • вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
  • провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
  • провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
  • провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

Петрівська алея – алея Магдебурзького права.

Нагадаємо, петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала майже 12 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів.

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