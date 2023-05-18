У Києві з'явилася вулиця Черчилля та провулок Орвелла

Сьогодні депутати Київради перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Депутати Київради перейменували такі станції київського метрополітену:

станція «Дружби народів» – станція «Звіринецька»;

станція «Площа Льва Толстого» – станція «Площа Українських Героїв»;

проєктна станція «Проспект Правди» – станція «Варшавська».

Також були перейменовані деякі вулиці, провулки та алея.

Голосіївський район:

вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;

вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;

провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;

вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;

провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;

вулиця Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;

провулок Пролетарський - провулок Наталії Лотоцької;

вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;

вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;

провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;

вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;

вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;

вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;

провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;

провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;

провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

Петрівська алея – алея Магдебурзького права.

Нагадаємо, петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала майже 12 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів.