У Києві з'явилася вулиця Черчилля та провулок Орвелла

Сьогодні депутати Київради перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
Про це повідомила пресслужба Київради.
Депутати Київради перейменували такі станції київського метрополітену:
- станція «Дружби народів» – станція «Звіринецька»;
- станція «Площа Льва Толстого» – станція «Площа Українських Героїв»;
- проєктна станція «Проспект Правди» – станція «Варшавська».
Також були перейменовані деякі вулиці, провулки та алея.
Голосіївський район:
- вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
- вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
- провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
- вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
- провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
- вулиця Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
- провулок Пролетарський - провулок Наталії Лотоцької;
- вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.
Святошинський район:
- провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
- вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
- провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.
Дніпровський район:
- вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
- вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.
Деснянський район:
- вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
- вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
- вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.
Шевченківський район:
провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.
Дарницький район:
- вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
- провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
- провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
- провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.
Солом’янський район:
вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.
Печерський район:
Петрівська алея – алея Магдебурзького права.
Нагадаємо, петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала майже 12 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів.