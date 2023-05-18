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Росія вчинила девʼяту від початку травня атаку на Київ. Є падіння уламків у кількох районах

Найбільші пошкодження – у Дарницькому районі, де уламки збитої ракети впали на гаражний кооператив. 

У Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Це – вже девʼята повітряна атака Росії на столицю від початку травня.

Падіння уламків, за попередніми даниим, зафіксовано на лівому березі, в Дарницькому та Деснянському районах. У Дарницькому районі відбулось загоряння в гаражному кооперативі, зафіксовано падіння уламків ще в кількох місцях, заявив мер міста Віталій Кличко у Telegram. 

"До медиків звернень поки не було", – написав Кличко.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що, за попередніми даними, всі ворожі цілі бути збиті ППО.

"Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА", – заявив він.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. 

Попередня атака ворога на столицю відбулась два дні тому, 16 травня. Це була виняткова за щільністю атака ракетами різних типів, включно з аеробалістичними та балістичними. Українська ППО збила всі 18 цілей, зокрема ракети "Кинджал". 

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