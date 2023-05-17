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Потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, - Зеленський

У підсумковій резолюції саміту Ради Європи, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. 

Потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні російський обстріл Херсонщини забрав життя ще однієї дитини, хлопчика, котрого звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися шість років. Це був черговий артилерійський удар терористів, люди просто були на вулиці біля звичайного магазину.

Про це у своєму звернеенні розповів президент України Володимир Зеленський.

Чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл”, - наголосив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення нашої оборони та наших міжнародних позицій.

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Президент розповів, що успішно відбувся візит української делегації в Республіку Корея. Урядовці та перша леді України провели низку переговорів. Олена Зеленська звернулась до народу Кореї й усіх народів регіону на вагомому форумі “Азійське лідерство”.

“Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану”, - наголосив голова держави, і додав, що на основі такої консолідації ми будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію й будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей.

Президент України також подякував парламентарям Франції, котрі сьогодні проголосували за визнання Голодомору 32–33-го років геноцидом українського народу. 

Також він подякував парламенту Естонії, який ухвалив заяву на підтримку нашого прагнення стати повноправним членом НАТО й закликав Альянс підтримати це рішення. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.

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