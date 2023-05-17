Боррель пропонує додати 3,5 млрд євро у фонд військової допомоги Україні, - ЗМІ

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував додати 3,5 млрд євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Джерела видання на умовах анонімності повідомили, що Боррель попросив уряди ЄС надати більше грошей для Європейського фонду миру (EPF).

Високопоставлений чиновник ЄС розповів, що Боррель просить гроші, оскільки фонд вичерпувався.

“Треба поповнювати. Суть Європейського фонду миру... має універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський Союз”, - повідомило джерело.

Зазначається, що цей фонд є окремим від бюджету ЄС, який не має права фінансувати військові операції, і дозволяє країнам ЄС, які постачають зброю та боєприпаси до України, вимагати повернення частини вартості.

Раніше повідомлялось, що Угорщина заблокувала виплату чергового траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України.