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Трьох російських вчених, які працювали над розробкою ракет "Кинджал", РФ звинувачує у державній зраді

Колеги підозрюваних опублікували з цього приводу відкритий лист.

Трьох російських вчених, які працювали над розробкою ракет "Кинджал", РФ звинувачує у державній зраді
Фото: moscowtimes

Трьом російським вченим, які працювали над технологіями гіперзвукових ракет "Кинджал", пред'явили звинувачення у державній зраді, повідомляє Reuters.

Серед арештованих - вчені новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев.

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Інформацію про арешт Звегінцева опублікували у відкритому листі від 16 травня колеги підозрюваних. Вони заявили, що судове переслідування загрожує завдати серйозної шкоди російській науці і запевнили, що знають кожного затриманого як "патріота та порядну людину, яка не здатна на те, в чому їх підозрюють слідчі органи".

Науковці зазначають, що матеріали, представлені вченими на міжнародних форумах, неодноразово перевіряли відповідні служби щодо відсутності інформації обмеженого доступу.

"У цій ситуації ми не лише побоюємось за долю наших колег. Ми просто не розуміємо, як продовжувати виконувати свою роботу", - заявили підписанти відкритого листа.

У ньому також згадали про ще одного сибірського вченого Дмитра Колкера, якого арештували 2022 року за підозрою в державній зраді і доставили до Москви, хоча він мав запущений рак підшлункової залози. Підозрюваний помер через два дні.

Російські науковці пожалілися в листі, що арешти мають "стримувальний вплив" на "молодих російських учених".

"Навіть зараз найкращі студенти відмовляються йти до нас на роботу, а найкращі молоді співробітники йдуть із науки. Низка напрямів досліджень, критично важливих для закладення фундаменту аерокосмічної техніки майбутнього, просто закривається через те, що співробітники бояться займатися такими дослідженнями", - йдеться у листі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що лист бачив, але над цією справою працюють російські спецслужби.

Нагадаємо, українська розвідка раніше заявила, що ракети "Кинджал" росіяни використовують з метою демонстративного залякування.

Торік у серпні Росія застосувала "Кинджали" для удару по військових об’єктах у Вінницькій області. Цьогоріч у березні наслідки ворожого удару гіперзвуковою ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби. В результаті обстрілу майже добу без тепла були 40% мешканців столиці.

Але нещодавно командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що ПС збили російську ракету "Кинджал" у небі Київщини. А під час атаки 16 травня росіяни випустили шість аеробалістичних "Кинжалів" по території України. Українські сили ППО вперше одночасно вразили таку кількість ворожих ракет.

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