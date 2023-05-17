УЗ заявила, що тепер безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень повертаються до звичних розкладів руху.

Угорщина відновила рух поїздів пошкодженою внаслідок аварії залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Тепер безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень повертаються до звичних розкладів руху.⠀"Відправлення з Києва о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21. У зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30", - повідомив український перевізник.⠀Також повертається до звичного графіку руху зі збереженням усіх пересадок поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень — Захонь з вагоном Відень — Чоп.

"Поїзди у сполученні Будапешт — Дебрецен — Мукачево прямують звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки", - додали в УЗ.

Нагадаємо, через аварію на угорській залізниці безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнювалися на шість годин.

Оскільки відновлення колії між Дебреценом і Ньїредьхазою могло зайняти тривалий час, Укрзалізниця переглянула маршрути та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.