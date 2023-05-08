Через аварію на угорській залізниці безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram. ⠀

По прибутті на станцію Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 9 травня у складі поїзда №750 (замість 08 травня о 19:30). ⠀

Зазначається, що в неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок.

Фото: Укрзалізниця

"Наразі угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день. Рух потягів призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі", - повідомили в УЗ.

"Відтак звертаємо увагу українських пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, просимо враховувати це при плануванні пересадок і вильотів з будапештського аеропорту", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, в березні в Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. В результаті аварії загинуло понад 30 людей