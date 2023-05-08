Україна 9 травня відзначатиме День Європи

Президент Володиир Зеленський підписав указ №266/2023, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує зробити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Крім того, згідно з документом, наразі втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи». Згідно з ним, День Європи в Україні відзначали щорічно в третю суботу травня.

Нагадаємо, на День Європи минулого року голова Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Одесу. Під час його візиту росіяни обстріляли місто.