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У ДСНС підбили підсумки нічної атаки Росії на Київ: руйнування в трьох районах, поранені четверо людей

Дані уточннються. 

Унаслідок нічної атаки ворога на Київ руйнування від уламків зафіксовано в трьох районах. За попередніми даними, поранені четверо людей, одну з них госпіталізували.

Інформація про потерпілих уточнюється. Про це йдеться у повідомленні ДСНС. 

Фото: ДСНС

У Соломʼянському районі:

  • у дворі житлового будинку виникло загоряння автомобіля. Пожежу вогнеборці ліквідували.
  • на відкритій території виникло загоряння трав'яного настилу на площі 1 Га. Пожежу оперативно ліквідовано.
  • пошкоджено резервуар (5 т) з витоком дизельного пального (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Проводилося відкачування палива та обвалування.

У Святошинському районі:

  • зафіксовано падіння уламків на житловий будинок (без загоряння). Пошкоджено фасад будівлі та вікна. Уламками пошкоджено пʼять автомобілів, що були припарковані біля будинку. 
  • уламками пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано. У поруч розташованому житловому будинку у двох під'їздах з 1 по 13 поверхи пошкоджено віконні блоки та 6 автомобілів, що були припарковані неподалік.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

У Голосіївському районі сталося падіння уламків на відкритій місцевості з подальшим горінням та горінням сміття на площі 10 кв. м. Пожежу вогнеборці ліквідували. 

Нагадаємо, що росіяни вночі випустили по Києву і області 35 безпілотників. Усі 35 збили Сили оборони. До того, у ніч із 3 на 4 травня, ворог вчинив ще одну атаку БпЛА. Всі цілі збили, але уламки впали на машину та дорогу в трьох районах. Атаку ударними БпЛА Київ пережив також у ніч на 3 травня, у ніч на 1 травня, а вночі 28 квітня росіяни випустили не лише "шахеди", а і ракети. 

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