Головне за день. Неділя, 7 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, 39 атак противника, ворожі обстріли, вибухи в Ростові-на-Дону. Яким запам’ятається 438-й день повномасштабної війни.

Пізно увечері повітряну тривогу оголосили в столиці, на Київщині, в кількох центральних та південних областях. На Одещині, на жаль, не обійшлося без прильотів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом упродовж доби ворог здійснив 39 атак.

За добу ворог завдав 8 ракетних ударів, зокрема 2 ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранено 5 цивільних громадян. Окрім того, 5 російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 - по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та іншу цивільну інфраструктуру.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 травня – в нашій новині.

Війська РФ намагаються штурмувати українські позиції поблизу Білогорівки, але зазнають вагомих втрат, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Противник дуже активно штурмує українські позиції поблизу Білогорівки. Але дякуючи стійкості військових ЗСУ, ворог несе дуже вагомі втрати”, - зазначив він.

Також голова Луганської ОВА додав, що за останню добу окупанти 103 рази обстріляли наші населені пункти. На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Удень росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 106 вибухів.

Обстрілів зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад.

Більше інформації – в нашій новині.

У російському Ростові-на-Дону біля військового шпиталю пролунало щонайменше 5 вибухів, повідомляють телеграм-канали РФ.

Над медичною установою підіймається темний дим.

Росіяни припускають, що, ймовірно, стріляли по безпілотниках.

Польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі поблизу берегів Румунії в рамках місії агентства ЄС Frontex, ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем.

https://lb.ua/world/2023/05/07/554293_polskiy_litak_ledve_uniknuv.html

Як заявила представниця польської прикордонної служби Анна Михальська, російський винищувач СУ-35 здійснював “агресивні та небезпечні маневри”, наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем.

“Російський літак пролетів прямо перед носом польського літака, перетинаючи його траєкторію на небезпечній відстані, яку екіпаж оцінив приблизно п'ять метрів”, – пояснила Михальська. Після трьох наближень російський літак відлетів. Втручання піднятих по тривозі двох бойових літаків ВПС Румунії та двох літаків ВПС Іспанії не знадобилося.

“Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії, екіпаж діяв відповідально, і, на щастя, нічого не сталося. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародного співтовариства подібними провокаціями”, − заявив у неділю речник уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю телекомпанії Polsat News.

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