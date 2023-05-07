Запрацювала міжнародна платформа Find Refuge для допомоги українським переселенцям

На сайті можна надати й отримати консультації з правових питань, допомогу під час пошуку житла і поради для працевлаштування.

Українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine запустила міжнародну платформу Find Refuge для підтримки українських переселенців.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

“На сайті можна надати й отримати консультації з правових питань, допомогу під час пошуку житла, поради для працевлаштування, у сфері медицини чи освіти тощо”, − йдеться у повідомленні.

Аби отримати допомогу, потрібно зареєструватися на сайті та заповнити онлайн-форму. Далі запит потрапить до волонтера.

“Якщо ви маєте знання та досвід у певній сфері, то можете стати волонтером. Для цього також необхідно зареєструватися”, − додали у міністерстві.

Наразі проєкт фокусується саме на ВПО та шукачах притулку.

Нагадаємо, в Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО": чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади.