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В Україні запрацював чат-бот для переселенців

Поки що застосунок розроблено для Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців.

В Україні запрацював чат-бот для переселенців
Фото: zt.20minut.ua

В Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО": чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій.

"До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, поки що застосунок розроблено для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.

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Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я пояснило, як внутрішньо переміщеним громадянам отримати електронний рецепт на рецептурні ліки. 

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