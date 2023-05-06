У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний провів телефонну розмову з Міллі

Він подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні.

Залужний провів телефонну розмову з Міллі
Фото: ОПУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це пише Telegram-канал Головнокомандувача ЗСУ.

"Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території", - відзначає головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, під час розмови Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.

"Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - перемога України!", - додав Залужний.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 3 травня США надали Україні черговий пакет безпекової допомоги вартістю 300 млн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies