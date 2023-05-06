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В Авдіївці дістали з-під завалів тіло комунальника, який загинув 30 квітня

5 травня був ще один авіаракетний удар по центральній частині міста.

В Авдіївці дістали з-під завалів тіло комунальника, який загинув 30 квітня
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

В Авдіївці на Донеччині дістали з-під завалів тіло комунальника, який загинув унаслідок ракетного удару 30 квітня.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Тривають пошуки літньої жінки, що загинула після удару, якого окупанти завдали напередодні.

«Вчора був авіаракетний удар по центральній частині міста. Дві багатоповерхові будівлі були зруйновані, в результаті чого родина, яка проживала на другому поверсі одного з будинків, потрапила під завали. Там проживали чоловік та жінка та літня жінка, 1936 року. (Молодшу) жінку викинуло у вікно, її знайшли поруч із будинком - вона загинула. Чоловіка пізніше дістали з-під завалів, він також загинув. Літню жінку ще не знайшли, вона під завалами. І вчора також ми знайшли нашого комунальника, який 30 квітня потрапив під ракетний удар», - розповів Барабаш.

Він зауважив, що залишатися в місті вкрай небезпечно, однак жителі не хочуть евакуюватися.

«Вивезти всіх в нас не вийде. Авдіївка – не прифронтова громада, а фронтова, але, на жаль, механізму нема. А було б непогано, якби люди поїхали. На жаль, не їдуть», - зазначив Барабаш.

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Раніше повідомлялось, що в Авдіївці Донецької області з-під завалів зруйнованих російськими окупантами будинків не можуть дістати тіла людей.

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