Окупанти закрили рух Керченським мостом

Заявили, що це зроблено "з технічних причин".

Окупаційна влада Криму заявила про тимчасове призупинення руху Керченським мостом.

Про це повідомяють російські ЗМІ.

"Рух кримським мостом призупинено з технічних причин, він відновиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Окупанти також повідомляли, що вранці 6 травня на півночі півострова було чути вибухи. Росіяни заявляли, що це робота їхньої протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про начебто затримання українських агентів у Криму.