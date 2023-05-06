Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти закрили рух Керченським мостом

Заявили, що це зроблено "з технічних причин".

Окупанти закрили рух Керченським мостом
Фото: EPA/UPG

Окупаційна влада Криму заявила про тимчасове призупинення руху Керченським мостом.

Про це повідомяють російські ЗМІ.

"Рух кримським мостом призупинено з технічних причин, він відновиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Окупанти також повідомляли, що вранці 6 травня на півночі півострова було чути вибухи. Росіяни заявляли, що це робота їхньої протиповітряної оборони.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про начебто затримання українських агентів у Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies