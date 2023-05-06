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Жителів Старобільська на Луганщині, які не взяли російські паспорти, загарбники виселяють із домівок

Окупантів не зупиняє навіть те, що у помешканні можуть проживати неповнолітні.

Жителів Старобільська на Луганщині, які не взяли російські паспорти, загарбники виселяють із домівок
Фото: dan-news.info

У місті Старобільськ на Луганщині окупанти виселяють з осель українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти", - розповіли в командуванні.

Після виселення українці потрапляють до фільтраційних пунктів, а їхнє житло віддають під заселення військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни прискорили видачу паспортів РФ на захоплених українських територіях. У Херсонські області загарбники змушують жителів брати російські паспорти, погрожуючи тим, що з травня людям відмовлятимуть у наданні медичних послуг та у перетині російських блокпостів.

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що українці в окупації мають брати російський паспорт заради збереження життя. Натомість віцепрем’єр Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій ворожих паспортів не брати і ніяк не співпрацювати з ворогом. А заступниця глави Міноборони Ганна Маляр зазначила, що російська влада приховує той факт, що отриманий російський паспорт легалізовує насильницькі дії Росії щодо громадянина, оскільки "почасти в РФ таке насильство дозволено законом".

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