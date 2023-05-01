Не погодилася з Лубінцем: Верещук закликала мешканців окупованих територій не брати паспорти РФ

Віцепрем’єр Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати російських паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом.

Про це Верещук написала у Telegram.

Міністр нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях.

За словами Верещук, окупанти хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій. Але вона переконана, що, по-перше, перетворити українців на росіян неможливо навіть з допомогою примусової паспортизації, а по-друге, окупанти довго в Україні не затримаються.

"Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими: російські паспорти не брати; з окупантами не співпрацювати; за можливості виїхати; чекати ЗСУ", - сказала Верещук.

Міністр також додала, що 1 травня Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори, щоб українці могли виїхати на підконтрольну уряду територію.

Нагадаємо, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт, або у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.

Володимир Путін 27 квітня підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації.