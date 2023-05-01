"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Це дуже недешева історія, - Резніков про надання Україні F-16

За словами міністра, один літак F-16 коштує 120 мільйонів доларів.

Це дуже недешева історія, - Резніков про надання Україні F-16
Міністр оборони України Олексій Резніков
Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Сучасні літаки четвертого покоління будуть на озброєнні України, але для союзників це дуже недешева історія. 

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в ефірі телемарафону.

"Вони дуже практичні в прийнятті своїх рішень. І в цьому практицизмі є зрозумілий сенс: вони відповідально ставляться у прийнятті рішень, що нам дати. Вони знають, що якщо вони приймуть рішення дати нам літаки або замовити нові, то треба дати час на їх підготовку технічного стану, навчання пілотів, а далі підтримувати їх у бойовому стані, а також належно забезпечувати зброєю. Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія", - розповів він.

За його словами, один літак F-16 коштує 120 мільйонів доларів, а його ще треба обслуговувати.

"Коли вони рахують свої бюджетні спроможності, то розуміють, що їм потрібен дозвіл платників податків і при цьому їм треба не зменшити ту допомогу, яку ми зараз отримуємо", - додав керівник Міноборони.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що на думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, українським пілотам може знадобитися орієнтовно три місяці, щоб навчитися керувати американськими бойовими винищувачами F-16.

Також Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків наших пілотів

За словами очільника МЗС Кулеби, деякі країни готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies