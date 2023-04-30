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Ігнат: Нашим пілотам може знадобитися три місяці для опанування F-16

Ці літаки покоління 4+ стануть частиною ППО.

Ігнат: Нашим пілотам може знадобитися три місяці для опанування F-16
Фото: Анна Стешенко

Українським пілотам може знадобитися орієнтовно три місяці, щоб навчитися керувати американськими бойовими винищувачами F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат

«Комусь знадобиться більше (часу – ред.), комусь менше. Уже є список пілотів, кілька десятків людей, кращі з кращих, які будуть першими опановувати цю техніку. Вони були визначені, і після прийняття рішення уже готові до навчання чи у Європі, чи у США на різних майданчиках – які країни нададуть нам ці майданчики, туди й поїдуть», - додав Ігнат.

За його словами, ці літаки покоління 4+ здатні навести порядок у повітрі, на землі та на морі. І вони стануть частиною ППО.

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Нагадаємо, що 28 квітня після чергового російського ракетного удару Кулеба закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.

Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів. 

За словами Кулеби, деякі країни готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16.

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