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На окупованій Луганщині загострюється гуманітарна криза, − Центр нацспротиву

Суттєво зросли ціни на речі першої необхідності. 

На окупованій Луганщині загострюється гуманітарна криза, − Центр нацспротиву
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

В окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів – цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів”, − йдеться у повідомленні.

Водночас суттєво зросли ціни на речі першої необхідності. 

“Разом зі зростанням цін зростає безробіття”, − зазначили у ЦНС.

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Нагадаємо, на окупованій території Луганської області особовий склад російської армії розміщують у будівлях освітніх закладів, водночас окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми.

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