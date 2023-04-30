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Росіяни через шторм завели ракетоносії у пункти базування, - Гуменюк

Через вітер росіяни не можуть активно використовувати БПЛА із моря.

Росіяни через шторм завели ракетоносії у пункти базування, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

У Чорному морі росіяни маневрують в районі, який поки що вважають для себе безпечним, всі ракетоносії через шторм завели у пункти базування.

Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Вони наразі маневрують у тому районі, який поки що вважають для себе безпечним, розосередили свої сили та засоби. Але всі ракетоносії заведені у пункти базування. Шторм дійсно потужний, і вони наразі не мають тої мореплавності, яка зараз могла б їх втримати. Зараз 11 кораблів фіксуються у Чорному морі, один - в Азовському для викриття надводної обстановки. Вони продовжують діяльність, пов’язану із збором оперативних розвідданих. Наразі через вітер вони не можуть так потужно використовувати БПЛА із моря, але вздовж лінії фронту над суходолом вони їх застосовують», - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що вчора українські військові знищили безпілотник-розвідник.

Також Гуменюк поінформувала, що на Херсонщині «штормова погода і дуже потужний вітер завадили працювати ворожій авіації».

Як повідомили у ВМС, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, в Азовському морі – 1 ворожий корабель; а в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" (загальний залп до 16 ракет).

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Як заявив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, після удару по Севастополю російським кораблям буде трохи безпечніше перебувати на бойовому чергуванні, ніж у бухтах.

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