Вночі і зранку на Сумщині зафіксовано 57 вибухів унаслідок ворожих обстрілів

Вночі і зранку ворог завдав 9 ударів по прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади.

По Середино-Будській громаді били з мінометів – 6 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Також були артобстріли: 9 вибухів по місті Середина Буда. Внаслідок одного з обстрілів сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі. Били по території громади й з РСЗВ – 20 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді з території РФ завдано авіаудар двома керованими авіабомбами (КАБ) . Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель.

На Білопільську громаду ворог скинув одну міну.

Окрім того, з території РФ з РСЗВ “Град” обстріляли Дружбівську громаду − чотири вибухи. Внаслідок влучання у житловий будинок під час обстрілу сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку.

Нагадаємо, 28 квітня росіяни обстріляли Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади Сумської області.