Російська армія завдала удару по акваторії Очаківської громади Миколаївщини

Російська армія обстріляла акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім з посиланням на інформацію районних військових адміністрацій та повітряного командування “Південь”.

“Вчора, 29 квітня, о 19:00 та 30 квітня, о 03:56, ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, − написав він у Телеграмі.

Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали акваторію Очаківської громади 24 квітня.