Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія завдала удару по акваторії Очаківської громади Миколаївщини

Постраждалих немає.

Російська армія завдала удару по акваторії Очаківської громади Миколаївщини
Очаківський порт
Фото: ua.usm.media

Російська армія обстріляла акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім з посиланням на інформацію районних військових адміністрацій та повітряного командування “Південь”.

“Вчора, 29 квітня, о 19:00 та 30 квітня, о 03:56, ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, − написав він у Телеграмі. 

Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали акваторію Очаківської громади 24 квітня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies