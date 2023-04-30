Міський голова Рівного пояснив вибух в області нічними навчаннями військових

В обласному центрі і у регіоні ситуація спокійна.

Міський голова Рівного Олександр Третяк пояснив потужний вибух в області нічними навчаннями військових.

“Після повідомлень в соцмережах про нібито потужний вибух в районі Костополя, чимало рівнян почали звертатись до мене в месенджерах з питанням щодо ситуації в Рівному і в околицях”, − написав він у Телеграмі.

Третяк заявив, що хвилюватись не варто, в обласному центрі і у регіоні ситуація спокійна.

“Не вдаючись в деталі, можу лишень сказати що військові проводять нічні навчання, жодних позаштатних ситуацій не виникало”, − підкреслив він.

Нагадаємо, інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.