Тарифи на електрику доведеться підвищити, - Міненерго

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення доведеться схвалити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

Про заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Будь-які зміни тарифів в піки зростання - це важкі та вимушені рішення. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня", - сказав Сафаров.

Заступник міністра також зазначив, що для вразливих категорій населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію. Джерелами фінансування можуть бути надходження від експорту електроенергії та фінансова допомога партнерів, про що зараз ведуться перемовини.

Сафаров додав, що міжнародні партнери надають підтримку і сфері відновлення української енергетики. Наразі Україна вже отримала 150 млн євро від ЄС для фонду підтримки енергетики та 200 млн гранту від Світового банку. Але, за його словами, цих ресурсів недостатньо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає можливість перегляду тарифів на електроенергію для населення. Серед обґрунтувань причин – необхідність подолати наслідки енергетичного терору росіян. Чиновники зазначають: це може статися не раніше від кінця опалювального сезону (зазвичай 15 квітня). І переконують, що подбають про інтереси тих громадян, які не зможуть сплачувати за новими тарифами.

Яким чином це планують зробити, читайте в матеріалі LB.ua.