Енергосистема внаслідок ворожої ракетної атаки не постраждала, - "Укренерго"

Однак залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт.

Ранкова ракетна атака росіян 28 квітня не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі України та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

“Ранкова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання. Однак залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Ремонтні бригади «Укренерго» працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Як зазначається, внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. Для відновлення того рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, громадят просять за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.